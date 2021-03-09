У Польщі зробили понад 4 млн щеплень від COVID

У Польщі з початку кампанії з вакцинації від коронавірусу зробили понад 4 млн щеплень. При цьому першу дозу вакцини отримали майже 2,6 млн осіб, а дві дози - більше ніж 1,4 млн осіб.

"Середній вік госпіталізованих зараз людина - це 62 роки. Група літніх людей, яку вакцинують, як ми бачимо, вже не хворіє, зате хворіють молоді особи", - зазначив він.

При цьому заступник глави МОЗ Вальдемар Фарби заявив, що на коронавірус все частіше хворіють молоді люди.

Проте у Міністерстві охорони здоров'я Польщі стурбовані зростаючою кількістю нових заражень на коронавірус і числом госпіталізацій COVID-хворих.

Нагадаємо, раніше у Польщі після вакцинації померло 11 осіб. При цьому було зафіксовано більш ніж 1,5 тисячі побічних ефектів від вакцини.

Крім того, за перші три місяці 2021 року у Польщі планують вакцинувати від коронавірусу 3 млн осіб.

Також РБК-Україна писало, що Польща отримала першу партію вакцини фірми AstraZeneca. У країну надійшло 120 тисяч доз.

Проте в країні не будуть прищеплювати літніх людей вакциною від коронавірусу виробництва британо-шведської фармацевтичної компанії AstraZeneca.