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У Польщі зробили вже 20 мільйонів щеплень проти COVID-19

Автор: Анастасія Рокитна

У Польщі зробили вже 20 млн щеплень проти коронавірусу. Повністю вакцинованими у країні є вже понад 6,5 млн осіб.

Про це повідомив у Twitter голова канцелярії прем’єр-міністра Польщі Міхал Дворчик.

Від початку пандемії коронавірусу у Польщі інфікувалися понад 2,8 млн осіб, померли понад 73,7 тисяч пацієнтів.

"Прем’єр Матеуш Моравецький визначив ціль: виконати 20 млн щеплень принаймні одною дозою до кінця червня. Цей баланс вдалося досягнути вже сьогодні", - написав Дворчик.

Нагадаємо, у Польщі планують пом'якшити карантин раніше запланованого.

Також Уряд країни прийняв рішення почати вакцинацію 16-ти та 17-річних. Для того щоб зробити щеплення від коронавірусу, їм необхідно буде отримати дозвіл від законного опікуна.

Крім того, у Польщі з'явилися перші випадки бразильського штаму коронавірусу. Три випадки бразильського варіанту були виявлені в Південному регіоні Сілезія.

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