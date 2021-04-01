У Польщі через збій призупинили запис на вакцинацію для людей до 60 років

Сайт Patient.gov.pl перестав працювати вранці 1 квітня відразу після того, як Міністерство охорони здоров'я Польщі відкрило запис для людей у ​​віці від 40 до 59 років. Деякі змогли записатися на вакцинацію препаратом Pfizer на квітень.

Глава канцелярії прем'єр-міністра Польщі Міхал Дворчік офіційно підтвердив, що уряд дозволив вакцинацію громадян у віці 40-60 років.

"В останні два дні реєстрація людей старше 60 років сповільнилася, тому ми вирішили почати реєстрацію людей, які записалися у чергу в січні", - заявив він.

За інформацією Дворчіка, людям у віці від 40 до 60 років, що записалися у чергу, відразу відправили направлення на вакцинацію.

Пізніше він уже уточнив, що реєстрацію бажаючих вакцинуватися у віці від 40 до 59 років призупинять на кілька годин для усунення технічного збою.

У Центрі вакцинації поінформували, що через збій у системі деякі люди у віці до 59 років записалися на квітневі дати. Після усунення цієї помилки доступ до реєстрації відновлять. Цим людям запропонують вибрати дату в другій половині травня.

"Люди старше 60 років можуть реєструватися постійно, останнім часом заявок було менше, але ми не можемо допустити ситуації, коли люди старше 40 років будуть вакциновані раніше літніх людей", - пояснив глава канцелярії прем'єра Польщі.