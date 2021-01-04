У Польщі внаслідок пожежі загинув українець

У Вроцлаві, Польща, під час пожежі загинув 30-річний українець. Пожежа сталася на четвертому поверсі житлового будинку.

Про це повідомляє радіо ZET.

Після прибуття на місце події поліцейські і рятувальники знайшли тіло чоловіка. Ніхто більше не постраждав.

За інформацією пожежників, пожежу могла спричинити залишена на ніч запалена свічка.

Детальні причини пожежі встановлюються.

Раніше стало відомо, що українець у Польщі поранив ножем іншого громадянина України та спробував напасти на поліцейських, які прибули на виклик.

Також польські прикордонники заявили про виявлення українського дельтаплану з контрабандою, який розбився на кордоні. Як розповіли прикордонники, у коробках, які перевозив дельтаплан, було 8000 пачок контрабандних цигарок.