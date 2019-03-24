У Польщі в результаті ДТП загинули українці

У суботу, 23 березня, близько 22:00 в результаті наїзду автомобіля в населеному пункті Бжезінк у Польщі загинула група громадян України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польське видання wp.pl.

Як повідомляється, троє українців стали жертвами дорожньо-транспортної пригоди неподалік міста Болеславец Нижньосілезького воєводства на південному заході Польщі.

Зазначається, що легковий автомобіль BMW в'їхав у групу з 5 осіб, в результаті чого на місці загинули 18-річна дівчина та двоє хлопців віком 24 та 25 років.

За даними польської поліції, пішоходи йшли невідповідною смугою руху, порушуючи правила дорожнього руху. Вони також не мали на собі відблискуючих елементів.

Крім того, пішоходи, які вижили після зіткнення, перебували у стані алкогольного сп'яніння. Водій автомобіля на момент аварії був у тверезому стані.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у польському місті Краков на ремонтних роботах мурів королівського замку Вовель внаслідок зсуву ґрунту та обвалу стіни загинув 45-річний український працівник.

Раніше, у Польщі в смертельне ДТП потрапив автобус з українцями. За попередньою інформацією, аварія сталася через те, що у вантажівки, яка їхала по трасі, відірвалося колесо та влучило в кабіну автобуса, унаслідок чого він перекинувся у рів, також польска поліція повідомляє, що водій вантажівки був тверезий.