У Польщі в результаті ДТП загинули двоє українців

У неділю. 28 лютого, на сході Польщі в місті Люблін сталася дорожньо-транспортна пригода. В результаті інциденту двоє громадян України загинули.
Про це повідомляє TVP.
"На місці загинув 24-річний водій автомобіля та 22-річний пасажир. Обидва є громадянами України, які проживали в Любліні", - йдеться в повідомленні.
Як відомо, інцидент стався близько години ночі на одній з вулиць міста. З невідомих причин автомобіль Volkswagen Passat вилетів з дороги і вдарився боком у дерево. Удар був настільки сильним, що чоловіки загинули на місці.
Дорога в місці аварії була заблокована кілька годин.
Поліція і прокуратура встановлюють обставини трагедії.
Нагадаємо, в січні в Ростовській області Росії перекинувся автобус з українцями. В результаті аварії загинули дві людини, ще троє постраждали.
Крім того, восени минулого року у Словаччині автобус з громадянами України потрапив у ДТП, в результаті загинула 62-річна пасажирка.