Социальные страницы
Курси валют
USD
26.42
Курс доллара
Покупка 26.12
Продажа 26.42
Межбанк ASK 26.25
Межбанк BID 26.22
НБУ 2631.6
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.07
Курс евро
Покупка 30.46
Продажа 31.07
Межбанк ASK 30.93
Межбанк BID 30.89
НБУ 3085.28
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.42
Курс доллара
Покупка 26.12
Продажа 26.42
Межбанк ASK 26.25
Межбанк BID 26.22
НБУ 2631.6
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.07
Курс евро
Покупка 30.46
Продажа 31.07
Межбанк ASK 30.93
Межбанк BID 30.89
НБУ 3085.28
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У Польщі у результаті ДТП постраждало 15 людей

НовиниНадзвичайні події    09.07.2018 - 13:55
Фото: аварія в Польщі (facebook.com/TygodnikOstrolecki)
Фото: аварія в Польщі (facebook.com/TygodnikOstrolecki)

Серед постраждалих э діти

У місті Білосток (Польща) автобус протаранив два стовпи, у результаті чого постраждало 15 людей. Про це повідомляє RMF24.

Так, зазначається, що водій автобуса мав повертати наліво, але з невідомих причин поїхав прямо і протаранив два стовпи - для освітлення і сигналізаційний.

У момент аварії в автобусі було 15 людей, в тому числі діти. Всіх пасажирів і водія доставили до лікарні.

Поліція з’ясовує обставини аварії. Вже відомо, що водій був тверезий.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Туреччині перекинувся пасажирський поїзд, загинуло десятеро осіб.

Аварія сталася через пом'якшення грунту внаслідок проливних дощів. На місце події прибули бригади швидкої медичної допомоги. Для евакуації поранених в район були направлені військові вертольоти. 

У Київській області у результаті ДТП загинув працівник дорожньої служби У Росії внаслідок ДТП загинуло двоє українців
Теги публікації: ДТП, Польша  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Слава Україні": хорватські футболісти присвятили перемогу над Росією в чвертьфіналі ЧС Україні
"Як нам не соромно?": Ахеджакова гнівно звернулася до росіян з приводу Сенцова
"Це перемога": Сніжана Єгорова відсвяткувала "розправу" над Мухарським (фото)
"Мене скрутили і хотіли забрати прапор": Цимблюк на росТБ вивів з себе пропагандистів Кремля (відео)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся