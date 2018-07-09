У Польщі у результаті ДТП постраждало 15 людей

Серед постраждалих э діти

У місті Білосток (Польща) автобус протаранив два стовпи, у результаті чого постраждало 15 людей. Про це повідомляє RMF24.

Так, зазначається, що водій автобуса мав повертати наліво, але з невідомих причин поїхав прямо і протаранив два стовпи - для освітлення і сигналізаційний.

У момент аварії в автобусі було 15 людей, в тому числі діти. Всіх пасажирів і водія доставили до лікарні.

Поліція з’ясовує обставини аварії. Вже відомо, що водій був тверезий.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Туреччині перекинувся пасажирський поїзд, загинуло десятеро осіб.

Аварія сталася через пом'якшення грунту внаслідок проливних дощів. На місце події прибули бригади швидкої медичної допомоги. Для евакуації поранених в район були направлені військові вертольоти.