У Польщі на ремонтних роботах загинув українець

Лікарі протягом години намагались реанімувати українського робітника

В польском городе Краков на ремонтных работах стен королевского замка Вовель в результате оползня и обвала стены погиб 45-летний украинский рабочий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Gazeta Krakowska.

Сообщается, что инцидент произошел 16 марта. На место происшествия сразу прибыли спасательные службы, которые вытащили украинского рабочего из-под завала. Врачи пытались реанимировать мужчину в течение часа, однако спасти рабочего не удалось.

В то же время местные чиновники сообщили, что все работы велись согласно выданных разрешений на строительство и под присмотром реставраторов и супервайзеров. Сейчас прокуратура и полиция занимается расследованием причин аварии.

Также о чрезвычайной ситуации было проинформировано государственную инспекцию труда и службу строительного надзора страны.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Польше в смертельное ДТП попал автобус с украинцами. По предварительной информации, авария произошла из-за того, что у грузовика, который ехал по трассе, оторвалось колесо и попало в кабину автобуса, в результате чего он опрокинулся в ров, также польска полиция сообщает, что водитель грузовика был трезв.