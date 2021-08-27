У Польщі рекомендували вводити третю дозу вакцини від COVID людям зі слабким імунітетом

Недзельський.

призначення для додаткової вакцинації буде індивідуальним в кожному конкретному випадку. Він додав, що з 1 вересня в країні можуть почати бустерну вакцинацію від коронавірусу.

"Це не механізм. Тут має бути медична консультація, і найближчим часом - я думаю з 1 вересня - такі люди зможуть отримати її", - підкреслив міністр охорони здоров'я Польщі.