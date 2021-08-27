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У Польщі рекомендували вводити третю дозу вакцини від COVID людям зі слабким імунітетом

Автор: Тіберій Юрик

Міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський повідомив, що Медична рада рекомендувала вакцинувати третьою (бустерною) дозою вакцини від COVID-19 людей зі слабким імунітетом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на TVN24.

Недзельський.

призначення для додаткової вакцинації буде індивідуальним в кожному конкретному випадку. Він додав, що з 1 вересня в країні можуть почати бустерну вакцинацію від коронавірусу.

"Це не механізм. Тут має бути медична консультація, і найближчим часом - я думаю з 1 вересня - такі люди зможуть отримати її", - підкреслив міністр охорони здоров'я Польщі.

Нагадаємо, що Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) не схвалила застосування бустерних вакцин від коронавірусу.

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ПольшаКоронавірусВакцинація