У Польщі розширили перелік тих, хто отримає третю дозу COVID-вакцини

Заступник міністра охорони здоров'я Польщі Вальдемар Краска заявив, що перелік тих, кому рекомендується зробити третє щеплення від коронавірусу, було розширено. Раніше бустерне щеплення рекомендували людям зі слабким імунітетом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польське агентство RMF24.
Хто отримає третю дозу вакцини від коронавірусу:
Третє щеплення будуть робити вакцинами Pfizer та Moderna. Зокрема, польський МОЗ дозволив змішувати ці два препарати.
Подати заявку на отримання третьої дози вакцини медики та люди старші 50 років зможуть вже з 24 вересня. А от реєстрація на бустерне щеплення людей зі слабким імунітетом вже почалася.