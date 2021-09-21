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У Польщі розширили перелік тих, хто отримає третю дозу COVID-вакцини

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Польша, Вівторок 21 вересня 2021 16:55
У Польщі розширили перелік тих, хто отримає третю дозу COVID-вакцини Фото: Польща розширила перелік тих, хто отримає бустерне щеплення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Заступник міністра охорони здоров'я Польщі Вальдемар Краска заявив, що перелік тих, кому рекомендується зробити третє щеплення від коронавірусу, було розширено. Раніше бустерне щеплення рекомендували людям зі слабким імунітетом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польське агентство RMF24.

Хто отримає третю дозу вакцини від коронавірусу:

  • медики;
  • люди у віці від 50 років.

Третє щеплення будуть робити вакцинами Pfizer та Moderna. Зокрема, польський МОЗ дозволив змішувати ці два препарати.

Подати заявку на отримання третьої дози вакцини медики та люди старші 50 років зможуть вже з 24 вересня. А от реєстрація на бустерне щеплення людей зі слабким імунітетом вже почалася.

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Польша Коронавірус Вакцинація
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