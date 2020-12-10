У Польщі розраховують почати вакцинацію від COVID-19 вже через місяць

Польща повинна отримати перші вакцини проти коронавірусу вже у січні. Тоді ж і почнеться вакцинація населення.

Про це заявив віцеміністр охорони здоров’я Вальдемар Краска, пише "Польське радіо".

Він зазначив, що дата отримання вакцин залежатиме від дати їх затвердження Європейським агентством з лікарських засобів та від поставок виробників.

"Звісно тоді ми хочемо вакцинувати групу найбільшого ризику. На так званому нульовому етапі треба защепити передусім медичний персонал", - сказав Краска.

Він додав, що одними із перших вакцинують також старше населення. Вакцини будуть доступні у поліклініках, лікарнях та мобільних пунктах вакцинації.

У МОЗ Польщі переконують, що вакцини будуть безпечними.

"Усі процедури, що потрібно дотримуватися під час виробництва вакцин з погляду їхньої ефективності, безпеки та якості, були збережені. Всі три клінічні етапи випробувань вакцини були також пройдені. Ці вакцини пройшли таку ж процедуру, як і щеплення від грипу", - додав Краска.

Однак він попереджає, що правило перебувати у масках у публічних місцях збережеться. Крім того, його повинні будуть дотримуватися і вакциновані люди.

Раніше у Польщі заявляли процес вакцинації повинен початися у лютому або березні.

РБК-Україна писало, що у Польщі протягом зимового періоду будуть відкриті гірськолижні траси, водночас, готелі та ресторани не працюватимуть.