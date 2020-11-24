ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Польщі противники закону про аборти вийшли на протест

Варшава, Вівторок 24 листопада 2020 05:01
У Польщі противники закону про аборти вийшли на протест
Фото: протест у Варшаві (rmf24.pl)
Автор: Артур Родивилов

У Польщі відновилися акції протесту противників посилення законодавства про аборти. У Варшаві вуличну акцію організував рух "Страйк жінок".

Про це повідомляє Polskie Radio.

Учасники намагалися блокувати рух транспорту.

Кілька сотень людей зібралися біля Міністерства освіти. Вони скандували: "Аборт - це право, а не привілей", "Солідарність - наша зброя", "Моє тіло - моє діло".

Туди також приїхали велика кількість поліцейських, які час від часу перевіряють документи в учасників акції, щоб виписати штрафи. Подібні протести проходять і в інших містах Польщі.

В акції також беруть участь представники ЛГБТ спільнот і феміністок.

22 жовтня Конституційний суд Польщі встановив правову основу, яка рівносильна майже повній забороні на переривання вагітності в країні. Після цього в Варшаві проходять масові протести через таке рішення суду.

Нагадаємо, в Берліні почалася протести після того, як в Бундестазі почалися дебати щодо законопроєкту, який узаконить введення правил, покликаних взяти під контроль епідемію: дотримання дистанції, носіння масок у громадських місцях, закриття магазинів і ресторанів.

Відзначимо, в Парижі та низці інших французьких міст ввечері 17 листопада відбулися масові протести проти законопроєкту "про глобальну безпеку".

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі ПольшаВаршава

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся