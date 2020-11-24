У Польщі противники закону про аборти вийшли на протест

Фото: протест у Варшаві (rmf24.pl)

У Польщі відновилися акції протесту противників посилення законодавства про аборти. У Варшаві вуличну акцію організував рух "Страйк жінок".

Про це повідомляє Polskie Radio.

Учасники намагалися блокувати рух транспорту.

Кілька сотень людей зібралися біля Міністерства освіти. Вони скандували: "Аборт - це право, а не привілей", "Солідарність - наша зброя", "Моє тіло - моє діло".

Туди також приїхали велика кількість поліцейських, які час від часу перевіряють документи в учасників акції, щоб виписати штрафи. Подібні протести проходять і в інших містах Польщі.

В акції також беруть участь представники ЛГБТ спільнот і феміністок.

22 жовтня Конституційний суд Польщі встановив правову основу, яка рівносильна майже повній забороні на переривання вагітності в країні. Після цього в Варшаві проходять масові протести через таке рішення суду.

Нагадаємо, в Берліні почалася протести після того, як в Бундестазі почалися дебати щодо законопроєкту, який узаконить введення правил, покликаних взяти під контроль епідемію: дотримання дистанції, носіння масок у громадських місцях, закриття магазинів і ресторанів.

Відзначимо, в Парижі та низці інших французьких міст ввечері 17 листопада відбулися масові протести проти законопроєкту "про глобальну безпеку".