У Польщі просять Ватикан розслідувати сексуальне насильство над дітьми

Глава Римо-католицької церкви Польщі просить Ватикан розслідувати приховане сексуальне насильство над дітьми збоку священників. Прохання надійшла після виходу документального фільму про домагання у церкві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Як повідомляється, архієпископ Войцех Полак закликав Ватикан розслідувати ймовірне приховування сексуального насильства над дітьми з боку священнослужителів після того, як у відеопрокат вийшов документальний фільм "Гра в хованки" про домагання у церкві. У фільмі йдеться про двох братів, які постраждали від сексуального насильства з боку священника. Однак, про ці злодіяння знав єпископ, але він нічого не вдіяв.

Таким чином архієпископ Войцех Полак надіється, що Ватикан відреагує на таке прохання і призначить слідчого у цій справі.

Як зазначається, у березні 2019 року польська церква визнала, що майже 400 священнослужителів домагалися неповнолітніх за останні 30 років.

Нагадаємо, у Ватикані знову працює комісія по боротьбі з сексуальним насильством в духовенстві.