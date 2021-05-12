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У Польщі сталася ДТП з українцями, загинула дитина

Новость на русском → Польща, Середа 12 травня 2021 10:15
У Польщі сталася ДТП з українцями, загинула дитина Фото: легковик з трьома українцями зіткнулася з вантажівкою (facebook.com/kppspkrasnik)
Автор: Ігор Литвиненко

У Польщі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю українців. В результаті аварії загинула 9-річна дитина.

Про це повідомляє регіональна служба порятунку Польщі.

Аварія сталася в населеному пункті Слодкув-Другий Люблінського воєводства у вівторок, 11 травня. За інформацією поліції, автомобіль Seat, в якому знаходилися троє українців, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою.

"Водій вантажівки зумів проїхати частково по узбіччю, уникнувши лобового зіткнення. У ДТП постраждав 9-річний хлопчик, який подорожує на задньому сидінні. Дитина отримала масштабні травми голови. Попри зусилля рятувальників, життя дитини врятувати не вдалося", - повідомили польські рятувальники.

За даним фактом правоохоронці Польщі порушили справу.

Нагадаємо, в кінці березня в Польщі сталася ДТП за участю автобуса з українцями. В результаті аварії загинув один з пасажирів, ще четверо травмувалися.

Приблизно на тій же ділянці автошляху в Польщі на початку березня сталася ще одна смертельна аварія за участю українського автобуса. Тоді загинули п'ятеро людей, 35 - були госпіталізовані.

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