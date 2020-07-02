У Польщі сталася ДТП за участю автобуса, серед постраждалих українці

У результаті ДТП постраждали 16 українців
В Польщі біля міста Богуславіце сталася дорожньо-транспортна пригода за участю пасажирського автобуса. В результаті події постраждали 16 українців.
Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України і пресс-центрі польської поліції.
Всього в автобусі знаходилися близько 40 українців. Поранення отримали щонайменше 16 осіб, з них шестеро-госпіталізовані. Одна людина перебуває у важкому стані.
На місці події працює поліція і рятувальники.
Нагадаємо, наприкінці травня у ДТП під Вроцлавом загинув українець.
Крім того, у квітні в Польщі водій автомобіля заснув за кермом і збив на двох українців.
Автор: РБК-Україна