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У Польщі прогнозують ще одну хвилю COVID-19

Автор: Андрій Козловський

Міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський заявив, що третя хвиля епідемії коронавіруса в країні цілком реальна. У зв'язку з цим, він порекомендував уряду продовжити карантин до 17 січня.

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Про це повідомляє Polskie Radio.

"Зараз захворюваність становить в середньому близько 10 тисяч в день. І якби третя хвиля нас охопила, то це призвело б до величезних ускладнень у системі охорони здоров'я. Це тим більше важливо, що в лютому-березні спостерігається пік захворювання грипом", - заявив міністр.

Нагадаємо, у Польщі в січні планують почати безкоштовну та добровільну вакцинацію громадян від коронавирусной інфекції. Вакцинувати зможуть і іноземців, які мають посвідку на тимчасове або постійне проживання в країні.

Також РБК-Україна повідомляло, що в Польщі протягом зимового періоду будуть відкриті гірськолижні траси, разом з тим, готелі та ресторани не будуть працювати.

Крім того, раніше уряд Польщі розглядав можливість проведення в країні масового тестування на коронавірус.

Прогноз погоди
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