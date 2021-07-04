У Польщі загинув українець: його придавило домкратом під час робіт на залізничному мосту

За попередніми даними, ввечері 3 липня при проведенні робіт на залізничному мосту в населеному пункті Вронки Великопольського воєводства сталася аварія. В результаті події загинув українець. Його придавило гідравлічним домкратом.

На місці працюють співробітники поліції. Вони з'ясовують причини та обставини трагедії.

"Були допитані свідки",- заявила прес-секретар повітової поліції в Шамотули Сандра Худа.

Про подію поінформовано Державну інспекцію праці. Справу взяла під контроль місцева прокуратура.