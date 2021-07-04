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У Польщі загинув українець: його придавило домкратом під час робіт на залізничному мосту

Автор: Дмитрий Кузнецов

У Польщі під час робіт на залізничному мосту загинув 39-річний громадянин України. Чоловіка придавило гідравлічним домкратом. Трагедія сталася в місті Вронки 3 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польське видання TVP.Info.

За попередніми даними, ввечері 3 липня при проведенні робіт на залізничному мосту в населеному пункті Вронки Великопольського воєводства сталася аварія. В результаті події загинув українець. Його придавило гідравлічним домкратом.

На місці працюють співробітники поліції. Вони з'ясовують причини та обставини трагедії.

"Були допитані свідки",- заявила прес-секретар повітової поліції в Шамотули Сандра Худа.

Про подію поінформовано Державну інспекцію праці. Справу взяла під контроль місцева прокуратура.

Нагадаємо, 22 червня в Туреччині, неподалік від курортного міста Кемер, в результаті зіткнення двох гідроциклів загинув 28-річний українець.

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