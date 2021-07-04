ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Польщі загинув українець: його придавило домкратом під час робіт на залізничному мосту

Новость на русском →
Варшава, Неділя 04 липня 2021 18:39
У Польщі загинув українець: його придавило домкратом під час робіт на залізничному мосту Фото: у Польщі загинув українець (wikimedia.by Cezary)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Польщі під час робіт на залізничному мосту загинув 39-річний громадянин України. Чоловіка придавило гідравлічним домкратом. Трагедія сталася в місті Вронки 3 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польське видання TVP.Info.

За попередніми даними, ввечері 3 липня при проведенні робіт на залізничному мосту в населеному пункті Вронки Великопольського воєводства сталася аварія. В результаті події загинув українець. Його придавило гідравлічним домкратом.

На місці працюють співробітники поліції. Вони з'ясовують причини та обставини трагедії.

"Були допитані свідки",- заявила прес-секретар повітової поліції в Шамотули Сандра Худа.

Про подію поінформовано Державну інспекцію праці. Справу взяла під контроль місцева прокуратура.

Нагадаємо, 22 червня в Туреччині, неподалік від курортного міста Кемер, в результаті зіткнення двох гідроциклів загинув 28-річний українець.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польша загибель украинцы
NEWS
Ми не допустимо обмеження свободи судноплавства в Чорному морі, - Зеленський
Ми не допустимо обмеження свободи судноплавства в Чорному морі, - Зеленський
DAILY
На межі катастрофи. Що не так з екологією Донбасу і чим це загрожує всій Україні
Анастасія Рокитнаредактор стрічки новин На межі катастрофи. Що не так з екологією Донбасу і чим це загрожує всій Україні