У Польщі загинув українець: його придавило домкратом під час робіт на залізничному мосту
У Польщі під час робіт на залізничному мосту загинув 39-річний громадянин України. Чоловіка придавило гідравлічним домкратом. Трагедія сталася в місті Вронки 3 липня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польське видання TVP.Info.
За попередніми даними, ввечері 3 липня при проведенні робіт на залізничному мосту в населеному пункті Вронки Великопольського воєводства сталася аварія. В результаті події загинув українець. Його придавило гідравлічним домкратом.
На місці працюють співробітники поліції. Вони з'ясовують причини та обставини трагедії.
"Були допитані свідки",- заявила прес-секретар повітової поліції в Шамотули Сандра Худа.
Про подію поінформовано Державну інспекцію праці. Справу взяла під контроль місцева прокуратура.
Нагадаємо, 22 червня в Туреччині, неподалік від курортного міста Кемер, в результаті зіткнення двох гідроциклів загинув 28-річний українець.