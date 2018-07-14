У Польщі загинув українець, що працював на будівництві

Чоловік загинув на місці після падіння з даху

Загинув громадянин України, який працював на будівництві супермаркету в Шамотулах (Великопольське воєводство), у суботу, 14 липня. Про це повідомляє видання "Польське радіо".

Зазначено, що всі обставини того, що сталося, встановлюють поліція, прокуратура і Державна інспекція праці.

У комендатурі поліції у Шамотулах заявили, що отримали повідомлення про подію на будівництві.

"Виявилося, що 52-річний чоловік, громадянин України, після падіння з даху помер на місці", - зазначили у відомстві.

У Польщі зараз знаходиться до мільйона трудових мігрантів з України.

Нагадаємо, 27 червня у польському місті Вроцлав помер українець. Зокрема, на будівельному майданчику у Вроцлаві, де споруджують офісний комплекс, на робітника з України впали конструктивні елементи сходів.

Представник Міської комендатури поліції Лукаш Дутковяк повідомив, що 46-річного чоловіка не вдалося врятувати. Українець помер від отриманих травм.

Раніше повідомлялося, що в Польщі помер молодий український спортсмен Владислав Мініч.