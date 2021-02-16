У Польщі за підозрою у вбивстві затримали українця

"Загинув 68-річний чоловік був практично голим. Поруч з померлим була його одяг. На тілі жертви були численні синці", - йдеться в повідомленні.

Українцю повідомили підозру і заарештували на три місяці.

У свою чергу, затриманий своєї провини не визнає. Поліція

У 68-річного чоловіка на тілі не було поранень, які могли б однозначно вказати на причину смерті. Прокуратура чекає детальну оцінку експертів, здійснили розтин. Якщо вина чоловіка буде доведена, то йому загрожує довічне позбавлення волі.