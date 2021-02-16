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У Польщі за підозрою у вбивстві затримали українця

Новость на русском → Варшава, Вівторок 16 лютого 2021 17:44
У Польщі за підозрою у вбивстві затримали українця Фото: автомобіль польської поліції (flickr)
Автор: РБК-Україна

У столиці Польщі Варшаві затримали 32-річного громадянина України, якого підозрюють у вбивстві 68-річного чоловіка. Тіло загиблого було виявлено 6 лютого поблизу форту Влоха.

Про це повідомляє видання RDC.

"Загинув 68-річний чоловік був практично голим. Поруч з померлим була його одяг. На тілі жертви були численні синці", - йдеться в повідомленні.

Українцю повідомили підозру і заарештували на три місяці.

У свою чергу, затриманий своєї провини не визнає. Поліція не хоче розкривати мотив вбивства у зв'язку з тим, що триває розслідування.

Відомо, що чоловіки вживали алкоголь разом.

У 68-річного чоловіка на тілі не було поранень, які могли б однозначно вказати на причину смерті. Прокуратура чекає детальну оцінку експертів, здійснили розтин. Якщо вина чоловіка буде доведена, то йому загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Великопольському воєводстві на заході Польщі група громадян Грузії, що напала з ножем на кількох українців.

Крім того, в кінці січня у Польщі правоохоронці виявили незаконну фабрику з виробництва сигарет. В ході рейду було затримано вісім осіб, серед них - п'ятеро українців.

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