У Польщі за підозрою у вбивстві затримали українця
У столиці Польщі Варшаві затримали 32-річного громадянина України, якого підозрюють у вбивстві 68-річного чоловіка. Тіло загиблого було виявлено 6 лютого поблизу форту Влоха.
Про це повідомляє видання RDC.
"Загинув 68-річний чоловік був практично голим. Поруч з померлим була його одяг. На тілі жертви були численні синці", - йдеться в повідомленні.
Українцю повідомили підозру і заарештували на три місяці.
У свою чергу, затриманий своєї провини не визнає. Поліція не хоче розкривати мотив вбивства у зв'язку з тим, що триває розслідування.
Відомо, що чоловіки вживали алкоголь разом.
У 68-річного чоловіка на тілі не було поранень, які могли б однозначно вказати на причину смерті. Прокуратура чекає детальну оцінку експертів, здійснили розтин. Якщо вина чоловіка буде доведена, то йому загрожує довічне позбавлення волі.
Нагадаємо, раніше у Великопольському воєводстві на заході Польщі група громадян Грузії, що напала з ножем на кількох українців.
Крім того, в кінці січня у Польщі правоохоронці виявили незаконну фабрику з виробництва сигарет. В ході рейду було затримано вісім осіб, серед них - п'ятеро українців.