У Польщі тих, хто відмовилися від препарату AstraZeneca, виключать зі списку вакцинації

"Рішення про розширення цієї групи повинні бути прийняте до понеділка", - заявив він.

За словами Андрусевич, також проводиться інтенсивний аналіз за розширення групи людей, для яких будуть доступна вакцина AstraZeneca.

"Після завершення вакцинації першої групи ми вирішимо, як буде виглядати далі цей процес, включаючи порядок, в якому будуть вакциновані люди, які відмовилися від вакцини AstraZeneca", - заявив представник МОЗу.