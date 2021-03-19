RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Польщі тих, хто відмовилися від препарату AstraZeneca, виключать зі списку вакцинації

Автор: РБК-Україна

У Польщі людей, які відмовляться від препарату компанії AstraZeneca, будуть тимчасово виключені з системи вакцинації. Зараз в країні проводяться аналізи, щоб розширити групу людей, для яких будуть доступні вакцини AstraZeneca.

Про це заявив прес-секретар Міністерства охорони здоров'я Польщі Войцех Андрусевич, передає RMF24.

"Рішення про розширення цієї групи повинні бути прийняте до понеділка", - заявив він.

За словами Андрусевич, також проводиться інтенсивний аналіз за розширення групи людей, для яких будуть доступна вакцина AstraZeneca.

"Після завершення вакцинації першої групи ми вирішимо, як буде виглядати далі цей процес, включаючи порядок, в якому будуть вакциновані люди, які відмовилися від вакцини AstraZeneca", - заявив представник МОЗу.

Нагадаємо, 18 березня після висновки Європейського агентства з контролю медикаментів щодо переваг вакцини AstraZeneca над можливими побічними ефектами ряд європейських країн повідомив про відновлення вакцинації препаратом AstraZeneca.

Крім того, в Норвегії вчені з'ясували, що вакцина від коронавірусу компанії AstraZeneca спричиняє в окремих людей сильну імунну реакцію. Надалі вона може вести до утворення тромбів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Польшавакцинаціявакцина від коронавірусу
Читайте також
Користь вакцини AstraZeneca переважує ризики, - комітет ВООЗ
Прем'єр-міністр Франції зробив перше щеплення від COVID-19 препаратом AstraZeneca
Прогноз погоди