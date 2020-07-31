У Польщі обезголовили і вкрали скульптуру маршала Рокоссовського

З меморіального кладовища в Легниці на заході Польщі невідомі викрали і обезголовили скульптуру маршала СРСР Костянтина Рокоссовського. Поліції вдалося знайти тільки тулуб пам'ятника.

Про це повідомило видання fakty.lca.pl.

"Інцидент стався в ніч з середи на четвер. Невідомі вкрали з муніципального кладовища скульптуру маршала Костянтина Рокоссовського ", - йдеться в повідомленні.

Після викрадення поліція виявила фігуру маршала на одній з міських вулиць без голови.

"Вдалося знайти тільки тулуб. Голову і винних продовжує шукати поліція ", - повідомляє портал.

Нагадаємо, у жовтні у містах Острава і Брно невідомі облили фарбою пам'ятники радянським воїнам.

Також повідомлялося, що в Харкові облили червоною фарбою погруддя радянському маршалу Георгію Жукову.

Раніше в Одесі невідомі знесли пам'ятник Георгію Жукову.