У Польщі обидві дози COVID-вакцини отримали понад 5,5 млн осіб

З початку кампанії з вакцинації від коронавірусу в Польщі отримали обидві дози вакцини понад 5,5 мл осіб. Всього було зроблено понад 17,8 млн щеплень від COVID-19.

Про це повідомляє видання WNP .

Кількість отримали дві дози препаратів від Pfizer / BioNTech, Moderna і AstraZeneca або одну дозу вакцини від Johnson & Johnson, налічується 5 553 678 чоловік.

З початку кампанії, 27 грудня 2020 року, в країні було утилізовано 16 055 доз вакцин. При цьому повідомлялося про 9155 небажаних поствакцинальних реакціях.

На сьогоднішній день в Польщу доставлено в цілому 18 920 620 доз.