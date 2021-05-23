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У Польщі обидві дози COVID-вакцини отримали понад 5,5 млн осіб

Автор: РБК-Україна

З початку кампанії з вакцинації від коронавірусу в Польщі отримали обидві дози вакцини понад 5,5 мл осіб. Всього було зроблено понад 17,8 млн щеплень від COVID-19.

Про це повідомляє видання WNP.

Кількість отримали дві дози препаратів від Pfizer / BioNTech, Moderna і AstraZeneca або одну дозу вакцини від Johnson & Johnson, налічується 5 553 678 чоловік.

З початку кампанії, 27 грудня 2020 року, в країні було утилізовано 16 055 доз вакцин. При цьому повідомлялося про 9155 небажаних поствакцинальних реакціях.

На сьогоднішній день в Польщу доставлено в цілому 18 920 620 доз.

Нагадаємо, у Польщі планують пом'якшити карантин раніше запланованого.

Також Уряд країни прийняв рішення почати вакцинацію 16-ти та 17-річних. Для того щоб зробити щеплення від коронавірусу, їм необхідно буде отримати дозвіл від законного опікуна.

Крім того, у Польщі з'явилися перші випадки бразильського штаму коронавірусу. Три випадки бразильського варіанту були виявлені в Південному регіоні Сілезія.

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