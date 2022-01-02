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У Польщі у новорічну ніч вбили українця. Поліція затримала 12 осіб

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Неділя 02 січня 2022 14:42
У Польщі у новорічну ніч вбили українця. Поліція затримала 12 осіб Фото: у Польщі у новорічну ніч вбили українця (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У Польщі у новорічну ніч на вулиці виявили тіло вбитого українця. Поліція вже затримала 12 осіб.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Wiadomości.

1 січня, близько о 4:00 тіло загиблого із травмою голови виявили перехожі на вулиці. Вони одразу викликали поліцію.

Згідно з попередніми даними, чоловіка вбили. 47-річний українець святкував Новий рік у компанії земляків та іноземців. Правоохоронці вважають, що вони можуть бути причетні до вбивства.

Було затримано 12 осіб. Усі вони громадяни України, Білорусі та Індонезії. Через сильне алкогольне сп’яніння вони не змогли дати свідчення поліції.

Обставини смерті поки що встановлюються.

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