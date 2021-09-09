В Польщі назвали умову посилення карантину через коронавірус

Посилення карантину також залежатиме від кількості заражень на 100 тисяч населення та від рівня вакцинації у кожному конкретному регіоні.

"Санітарно-епідеміологічних обмежень не вводитимуть до відмітки в одну тисячу випадків заражень коронавірусом на добу", - пише видання.

Однак, якщо у певному регіоні зростатиме число заражень, але при цьому люди будуть вакциновані і займатимуть ліжка в лікарнях повільніше, то карантин там посилювати не будуть, або ж зроблять це пізніше.

Останніми днями найбільше випадків заражень фіксується серед мешканців Любліщини, Підкарпаття і Підляшшя.

За попередню добу в Польщі було підтверджено 510 нових випадків зараження коронавірусом.