ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Польщі найбільший відсоток COVID-вакцинованого населення, - Bloomberg

Новость на русском →
Варшава, Четвер 08 липня 2021 08:44
У Польщі найбільший відсоток COVID-вакцинованого населення, - Bloomberg Фото: Польща вийшла в лідери серед країн з найбільшим відсотком щепленого населення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Польща в лідерах серед країн з найбільшим відсотком щепленого від COVID-19 населення. На початку червня це були Об'єднані Арабські Емірати.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Bloomberg.

Станом на сьогодні, у Польщі вакциновано 80,1% населення. Всього в країні зробили 60,8 млн щеплень. Більший відсоток вакцинації тільки у Гібралтара (114,9%).

В ОАЕ зробили достатню кількість щеплень від COVID-19, щоб повністю вакцинувати 73,2% населення.

У світі зробили понад 3,32 млрд щеплень від COVID-19. У трійку країн з найбільшою кількістю введених доз вакцин входять материковий Китай (1,33 млрд), Індія (364,6 млн) і США (понад 331 млн).

Нагадаємо, Польща отримала майже півмільйона доз Johnson & Johnson.

Зазначимо, Євросоюз дозволив Польщі перепродати Україні вакцини від коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польша Вакцинація
NEWS
В Україні 617 нових випадків коронавірусу
В Україні 617 нових випадків коронавірусу
DAILY
Ціна на газ в Європі б'є рекорди. Чи дорожчатиме "комуналка" в Україні
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Ціна на газ в Європі б'є рекорди. Чи дорожчатиме "комуналка" в Україні