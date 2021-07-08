У Польщі найбільший відсоток COVID-вакцинованого населення, - Bloomberg
Польща в лідерах серед країн з найбільшим відсотком щепленого від COVID-19 населення. На початку червня це були Об'єднані Арабські Емірати.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Bloomberg.
Станом на сьогодні, у Польщі вакциновано 80,1% населення. Всього в країні зробили 60,8 млн щеплень. Більший відсоток вакцинації тільки у Гібралтара (114,9%).
В ОАЕ зробили достатню кількість щеплень від COVID-19, щоб повністю вакцинувати 73,2% населення.
У світі зробили понад 3,32 млрд щеплень від COVID-19. У трійку країн з найбільшою кількістю введених доз вакцин входять материковий Китай (1,33 млрд), Індія (364,6 млн) і США (понад 331 млн).
Нагадаємо, Польща отримала майже півмільйона доз Johnson & Johnson.
Зазначимо, Євросоюз дозволив Польщі перепродати Україні вакцини від коронавірусу.