У Польщі мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП: є загиблі та постраждалі

За інформацією польських ЗМІ, аварія сталася сьогодні вранці у селі Ханьча, Свєнтокшиське воєводство.

Відомо, що мікроавтобус Mercedes з українськими реєстраційними номерами, за кермом якого перебував 25-річний водій, злетів із дороги в кювет та врізався в дерево.

Внаслідок чого пасажирів мікроавтобуса затиснуло всередині салону. Вказано, що рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту рятувальники розрізали кузов та витягли їх на поверхню.

Проте, "швидка" констатувала смерть двох людей: 25-річної жінки та 24-річного чоловіка. Вони, як повідомляють у виданні, є громадянами України.



Крім того, 25-річного водія та 35-річного пасажира мікроавтобуса госпіталізували у тяжкому стані.