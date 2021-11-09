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У Польщі мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП: є загиблі та постраждалі

Автор: Марія Кучерявець

У Польщі потрапив у дорожньо-транспортну пригоду мікроавтобус з українцями. Внаслідок аварії загинули двоє людей, ще двоє - постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Echo Dnia.

За інформацією польських ЗМІ, аварія сталася сьогодні вранці у селі Ханьча, Свєнтокшиське воєводство.

Відомо, що мікроавтобус Mercedes з українськими реєстраційними номерами, за кермом якого перебував 25-річний водій, злетів із дороги в кювет та врізався в дерево.

Внаслідок чого пасажирів мікроавтобуса затиснуло всередині салону. Вказано, що рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту рятувальники розрізали кузов та витягли їх на поверхню.

Проте, "швидка" констатувала смерть двох людей: 25-річної жінки та 24-річного чоловіка. Вони, як повідомляють у виданні, є громадянами України.

Крім того, 25-річного водія та 35-річного пасажира мікроавтобуса госпіталізували у тяжкому стані.

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