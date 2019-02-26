У Польщі мікроавтобус з американськими військовими потрапив у ДТП, є постраждалі

З шести постраждалих стан двох оцінюється як важкий.

В Польше на автостраде в направлении Вроцлава произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса с американскими военными, пострадали шесть человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Gazeta Wrozlawska.

В воскресенье, 24 февраля, около 15:00 на автостраде А4, микроавтобус с 7 американскими военными, который двигался в сторону Вроцлава, вылетел с дороги и перевернулся. Причины происшествия устанавливаются.

Из шести пострадавших состояние двоих оценивается как тяжелое. Все пострадавшие американцы доставлены в местные больницы.

Фото: на месте ДТП в Польше

Напомним, в субботу, 23 февраля, в Риге на Даугавгривском шоссе столкнулись рейсовый автобус и микроавтобус, в результате ДТП погибли два человека, еще несколько человек пострадали. Лобовое столкновение автобуса Rīgas satiksmes и микроавтобуса Volkswagen Transporter произошло, когда последний при выполнении обгона выехал на встречную полосу движения.