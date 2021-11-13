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В Польщі на кордоні з Білоруссю загинув військовий

Автор: Сергій Пишкін

В Польщі під час служби на кордоні з Білоруссю загинув військовослужбовиць. Подробиці трагедії невідомі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання PAP.

Військовий служив в резерві й не виконував завдань поруч з польсько-білоруським кордоном. Його відправили на службу близько тиждень тому й з того моменту він жодного разу не контактував з мігрантами.

Подробиці трагедії наразі невідомі, однак зазначається, що військовослужбовець загинув внаслідок вогнепального поранення, до якого треті сторони не мають відношення.

Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про те, що в ніч на 13 листопада білоруські військові намагалися прорвати огорожу на кордоні з Польщею за допомогою службової машини.

Після цього голова МВС Польщі заявив про те, що Варшава розглядає можливість закриття залізничного сполучення з Білоруссю.

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