У Польщі на фермі коронавірусом від людини заразилися близько півтисячі норок

На фермі в Бядках (Польща) у майже 500 норок виявили коронавірус. Вони заразилися від людини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РАР.
"Це перший спалах вірусу серед цих тварин у нашій провінції. У зв'язку із цим Департамент охорони здоров'я розпочав розслідування для виявлення джерел інфекції", - сказав ветеринар Анджей Жарнецький.
За його словами, у хворих норок симптоми вірусу відсутні.
"Вірус було виявлено завдяки регулярному моніторингу норок на наявність коронавірусу", - зазначив Жарнецький.
Він наголосив, що на фермі мешкають близько 500 норок. Їх помістили на карантин на 90 днів. У цей час будуть проведені клінічні та лабораторні дослідження. Після закінчення цього терміну норок знову обстежать, якщо у них виявлять коронавірус, то тварин заб'ють.
Жарнецький додав, що завдяки поправці до ухвали міністра сільського господарства норок не потрібно вбивати відразу після виявлення коронавірусу.
Нагадаємо, Міністерство сільського господарства США підтвердило перший випадок зараження коронавірусом дикої тварини. Інфекцію виявили у норки у штаті Юта.
А в зоопарку Антверпена (Бельгія) коронавірус виявили у двох бегемотів.