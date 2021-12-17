У Польщі на фермі коронавірусом від людини заразилися близько півтисячі норок

"Це перший спалах вірусу серед цих тварин у нашій провінції. У зв'язку із цим Департамент охорони здоров'я розпочав розслідування для виявлення джерел інфекції", - сказав ветеринар Анджей Жарнецький.

За його словами, у хворих норок симптоми вірусу відсутні.

"Вірус було виявлено завдяки регулярному моніторингу норок на наявність коронавірусу", - зазначив Жарнецький.

Він наголосив, що на фермі мешкають близько 500 норок. Їх помістили на карантин на 90 днів. У цей час будуть проведені клінічні та лабораторні дослідження. Після закінчення цього терміну норок знову обстежать, якщо у них виявлять коронавірус, то тварин заб'ють.

Жарнецький додав, що завдяки поправці до ухвали міністра сільського господарства норок не потрібно вбивати відразу після виявлення коронавірусу.