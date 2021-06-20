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У Польщі через ДТП з військовою технікою згоріли танки

Автор: Дмитро Левицький

У Польщі сталася дорожньо-транспортна пригода на автодорозі поблизу Щецина. В результаті аварії сталася пожежа, яка охопила танки Т-72М1.

Про це повідомляє польське видання Wszczecinie.

На автодорозі зіткнулися два евакуатори та платформи, які перевозили бойові танки Т-72М1. Від зіткнення сталася пожежа, яка перекинулася на бойову техніку.

У мережі також опублікували відео з місця події, на якому можна почути, як після аварії пролунало декілька вибухів. Як розповіли рятувальники, які прибули на місце, вибухали колеса автомобілів, оскільки танки були без боєприпасів.

Фото: у Польщі через ДТП згоріли танки (wszczecinie.pl)

"В результаті цього інциденту рух на автомагістралі в сторону кордону було заблоковано. Після того як пожежа була ліквідована, водії двох вантажівок вирішили поїхати в лікарню на діагностику", - розповів пожежник, передає видання Interia.

Наразі обставини аварії не відомі. Правоохоронці з'ясовують, що спричинило ДТП, але попередньо відомо, що один із причепів, який їхав попереду, різко загальмував, а інший не встиг зреагувати та в'їхав у нього.

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