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У Польщі в ДТП потрапив автобус з українцями, 10 людей поранені

Автор: Инна Собора

Десятеро людей отримали поранення в результаті ДТП в Польщі. Серед поранених-сім українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.pl.

Аварія сталася вранці на трасі поблизу міста Радомсько. Зіткнулися легковий автомобіль Nissan Quashquai з автобусом Volkswagen.

Автомобілі опинилися в канавах на протилежних сторонах дороги.

Автобусом їхали дев'ять осіб, у тому числі семеро громадян України. Всі вони були поранені і доставлені в лікарні.

За даними поліції, троє з постраждалих перебувають у важкому стані, який загрожує їх життю.

36-річний поляк, який керував автомобілем Nissan, також був госпіталізований. У його крові виявили алкоголь.

За попередніми даними, причиною зіткнення автомобілів стало те, що водій Nissan несподівано виїхавши на своїй машині на зустрічну смугу.

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ДТППольша