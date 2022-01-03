У Польщі в ДТП потрапив автобус з туристами з Литви: постраждали 13 осіб

Потерпілі були доставлені в лікарні Замостя і Краснистава. Одного з поранених довелося вертольотом транспортувати в лікарню в Люблін.

Після огляду та надання медичної допомоги двоє людей відпущені. Решта пасажирів автобуса доставлені в місцеву протипожежну частину, де їм була організована необхідна допомога.

Польська поліція, як повідомило радіо, встановлює обставини інциденту. Згідно з попередньою інформацією, туристи (44 людини, а також два водії) поверталися в Литву з гірськолижного курорту.