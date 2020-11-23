У Польщі в ДТП загинули двоє українців

У Польщі неподалік села Бабськ у Лодзькому воєводстві сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), у результаті якої загинули двоє українців. Усі обставини аварії наразі вивчають поліція та прокуратура.

Про це повідомляє прес-служба польської поліції.

Як повідомляється, автомобіль Mersedes, у якому перебували двоє громадян України, з невідомих причин звернув з дороги, протаранив захисний бар'єр і перекинувся. Внаслідок ДТП 39-річний водій загинув на місці. Його 38-річного пасажира намагалися врятувати медики по прибуттю, однак він також помер.

У відомстві зазначають, що ймовірною причиною смертельної аварії могла стати мокра та слизька дорога й перевищення безпечної швидкості руху.

Фото: ДТП у Польщі (awa-mazowiecka.policja.gov.pl)

Нагадаємо, на початку місяця у Польщі в місті Старі-Нацпольске сталася дорожньо-транспортна пригода. В результаті інциденту загинули чотири людини, серед них дві українки.

Крім того, 30 жовтня ввечері в Києві на Майдані незалежності відбулося масштабне ДТП. В результаті події загинули дві людини, ще троє отримали травми.