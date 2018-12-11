У Польщі у ДТП загинула українка

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Жінку збили на пішохідному переході

Неподалік міста Вишогруд Мазовєцького воєводства під колесами легкової автівки загинуло двоє пішоходів, одна з яких - громадянка України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

Як зазначається, районна прокуратура в місті Плоцьк відкрила слідство у справі дорожньо-транспортної пригоди.Тривають заходи щодо встановлення особи чоловіка, котрий також загинув унаслідок смертельної ДТП.

За попередніми даними поліції, водій авто Seat Ibiza, рухаючись автодорогою у напрямку Вишогруда, збив у районі пішохідного переходу у селі Кобильники двох пішоходів - чоловік та жінка загинули на місці. Відомо, що водій був тверезим.

Матеріали щодо ДТП поліція у Плоцьку передала прокуратурі. Відкрито слідство у справі автоаварії зі смертельним наслідком. Встановлено особу однієї із жертв - жінки. Це - громадянка України. Натомість особу чоловіка, який також загинув на місці, поки не встановлено. Тривають відповідні дії.

Нагадаємо, у Словенії два мікроавтобуси з українською реєстрацією потрапили в дорожньо-транспорту пригоду (ДТП). Унаслідок аварії загинула українка.

Рнаіше РБК-Україна повідомляло, що 3 грудня у Польщі в результаті зіткнення двох легкових автомобілів постраждали дев'ять осіб, у тому числі вісім громадян України.