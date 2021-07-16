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У Польщі в ДТП загинув українець

Автор: Дмитрий Кузнецов

Пізно ввечері 15 липня в Польщі на трасі Егертово-Лукув в районі міста Бабі-Дул Поморського воєводства сталася ДТП, жертвою якої став 34-річний українець. За попередніми даними, він не впорався з керуванням і перекинувся.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Kartuzy.info.

Як розповіли виданню в поліції, 34-річний громадянин на автомобілі Audi прямував з міста Єгертово в бік Лукува. На прямій ділянці дороги він виїхав на праве узбіччя і перекинувся. Чоловік від отриманих травм помер на місці. Обставини події з'ясовують правоохоронці.

За попередніми даними, українець "не впорався з керуванням" автомобіля.

Нагадаємо, 3 липня у Польщі сталася ДТП, в якій постраждали четверо українців. Їм надана необхідна медична допомога в лікарні.

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