У Польщі в ДТП з автобусом з школярами постраждали 27 людей

У Польщі в Малопольському воєводстві автобус зі школярами зіткнувся з вантажівкою і автомобілем, в результаті чого постраждали 27 людей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на RMF24.

Аварія сталась в місцевості Свінярско у Новосадському повіті. Як зазначається, відбулося лобове зіткнення між автобусом, вантажівкою та легковим автомобілем. Водій вантажівки виїхав на зустрічну смугу, де врізався в автобус, а той у свою чергу протаранив легковий автомобіль.

Рейсовим автобусом, за неофіційними даними, в основному їхала молодь у віці 16-17 років. В результаті ДТП постраждали 27 осіб. Серед них 7 постраждалих перебували у важкому стані.

Нагадаємо, в результаті дорожньо-транспортної пригоди біля Варшави загинув українець.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на трасі Благовіщенське-Миколаїв зіткнулися автомобіль та автобус, в результаті чого загинули двоє дітей і чоловік.

Крім того, у Полтавському районі в результаті зіткнення двох автомобілівзагинула людина. Також в результаті інциденту ще четверо людей постраждали.