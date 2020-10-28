У Польщі депутати блокували Сейм через заборону абортів

У Польському Сеймі під час засідання між депутатами опозиції і правлячої партії відбулися сутички. Вони почали сваритися через рішення Конституційного суду, яке посилило заборону абортів.

Про це повідомляє RMF24.

Депутати опозиції спробували наблизитися до лідера правлячої партії "Право і справедливість" Ярослава Качиньського, тримаючи чорні таблички з червоними написами "Жінка вирішує", "Легальний аборт", "Це війна". Їм перегородили шлях депутатки "Права і справедливості".

Після цього віце-спікер Ришард Терлецький оголосив перерву в засіданні і викликав парламентську охорону.

Охоронці кілька хвилин захищали Качиньського. У перерві засідання опозиція заявила про використання служб для захисту диктатора Качиньського.

Цезар Томчик з "Громадянської платформи" назвав Ярослава Качиньського диктатором і заявив, що саме він розпалює настрої в Польщі.

Нагадаємо, 22 жовтня Конституційний суд Польщі встановив правову основу, яка рівносильна майже повній забороні на переривання вагітності в країні. Після цього в Варшаві проходять масові протести через таке рішення суду.

Після чого у Варшаві відбулися масові протести. У нього поліція втрутилася.