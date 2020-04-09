У Польщі за добу померло найбільше хворих на коронавірус від початку спалаху

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Жертвами коронавірусу у Польщі стали понад 170 хворих

У Польщі зафіксовано найбільшу кількість смертей за добу від початку спалаху коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

За даними Міністерства охорони здоров'я Польщі, станом на вечір 9 квітня на території країни виявлено 5575 хворих на коронавірус. Жертвами хвороби стали 174 людини. При цьому 284 пацієнтів вже одужали від коронавірусу.

Крім того, за останню добу в Польщі від коронавірусу померло 30 людей, що є найбільшим показником смертності від початку спалаху.

Ще 160 хворих зараз перебувають у тяжкому стані. Загалом від коронавірусу лікуються 2100 осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Польщі продовжили карантин через спалах коронавірусу. Обмежувальні заходи триватимуть до 19 квітня. До кінця карантину заборонена робота торгових центрів, кінотеатрів, перукарень, косметичних центрів.

Також РБК-Україна писало, що у Польщі ввели обов'язковий масковий режим. Жителі Польщі будуть зобов'язані носити маски в громадських місцях. Нововведення почне діяти з наступного четверга, 16 квітня.