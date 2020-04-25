У Польщі автомобіль збив двох українців

У Польщі водій автомобіля заснув за кермом та здійснив наїзд на двох громадян України. Про це РБК-Україна повідомив директор департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорєльцев.

За попередньою інформацією місцевої поліції, водій автомобіля заснув за кермом та здійснив наїзд на пішоходів.

"У Польщі 25 квітня о 6:40 за місцевим часом у місті Жори трапилася дорожньо-транспортна пригода за участі транспортного засобу та двох пішоходів - громадян України", - розповів Погорєльцев.

Зазначається, що внаслідок наїзду українці отримали травми та були доправлені до лікарні Рибніка.

"Громадянка України отримала легкі ушкодження та була виписана з лікарні, натомість інший постраждалий українець перебуває в медичному закладі у важкому стані без свідомості", - повідомив він.

Наразі генеральне консульство України в Кракові підтримує зв’язок з місцевою поліцією, медичним закладом та вживає заходів щодо розшуку родичів постраждалих українців.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харкові сталося зіткнення двох автомобілів. Винуватець намагався втекти з місця події. Виявилося, що ДТП скоїв 55-річний протоієрей УПЦ МП, який мав явні ознаки алкогольного сп'яніння.