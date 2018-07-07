У Польщі автомобіль канцелярії президента потрапив у ДТП

У президентській машині перебували двоє посадових осіб канцелярії, ніхто не постраждав

На сході Польщі поблизу міста Свідник в суботу, 7 липня, сталась аварія за участю автомобіля канцелярії президента країна. Про це повідомляє RMF24.

Зазначається, що винуватець зіткнення з автомобілем президентської канцелярії покинув місце пригоди.

Зіткнення відбулося на маршруті S12 у Люблінському воєводстві поблизу Свідника.

Згодом стало відомо, що машина винуватця аварії не поступилася дорогою президентському Volkswagen, хоча у того була пріоритетність руху. У цей час у президентській машині перебували двоє посадових осіб канцелярії. Ніхто не постраждав.

Нагадаємо, нещодавно депутат Верховної ради від "Радикальної партії" Дмитро Лінько потрапив у аварію в Кіровоградській області.

Додамо, у червні 2018 в Полтавській області потрапив в дорожньо-транспортну пригоду депутат Верховної ради від депутатської групи "Воля народу" Сергій Шахов.