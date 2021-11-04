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У Польщі заарештували трьох медсестер, які видавали підроблені COVID-сертифікати

Автор: Валерія Поліщук

У Польщі заарештували трьох медсестер, які видавали фальшиві довідки про вакцинацію від коронавірусу. Це перший подібний випадок в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF 24.

Затримані жінки-медсестри, які працювали в пункті вакцинації. Разом і за погодженням вони повинні були видавати сертифікати, що підтверджують, що пацієнт отримав вакцину без попереднього введення препарату.

За цю послугу вони збирали чималі суми грошей. Вони були спіймані на гарячому співробітниками поліції.

Нині проводяться заходи із затриманими.

Нагадаємо, у Німеччині відкрили майже 2 тисячі справ, пов'язаних з підробками COVID-сертифікатів.

Крім того, в Амстердамі заарештували двох медсестер за продаж підроблених COVID-сертифікатів.

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