В Польше женщину отправили в психбольницу, потому что хотела сделать аборт: детали скандала

Что известно об инциденте

Инцидент произошел в Центральной клинической больнице Медицинского университета Лодзя. Врачи заведения наблюдали за беременностью Аниты и якобы ввели ее в заблуждение относительно состояния ее плода. Только на поздних сроках ей сообщили о серьезных пороках ребенка, и женщина решила прервать беременность.

Отметим, что с 2020 года в Польше можно сделать аборт только, если беременность угрожает жизни матери, или у плода есть серьезные недостатки, или беременность наступила в результате изнасилования.

Семья обратилась в профильные организации, чтобы сделать аборт, поскольку больница якобы отклонила ее просьбу о "гарантированной помощи в виде прерывания беременности из-за риска для ее физического и психического здоровья". После просьбы пациентки об аборте отношение врачей к женщине якобы существенно изменилось.

Женщина обратилась к психологу, но ее направили в психиатрическое отделение. На следующий день она узнала, что должна остаться в диагностически-обсервационной палате, а врачи не отпускают ее по собственному желанию. Решение о ее госпитализации приняли из-за "ухудшения психического состояния пациентки". Три дня она провела в одиночной палате.

Врачи констатировали, что "оснований для прерывания беременности путем введения инъекции, останавливающей сердцебиение, с последующим рождением мертвого ребенка нет. Беременность должны были прервать кесаревым сечением, на что пациентка не дала согласия.

Затем женщина прошла дополнительные обследования. Некоторые врачи говорили, что дефект серьезный, другие же заявляли, что прогноз неясен и что состояние ребенка можно будет оценить после рождения. Потом беременность таки прервали.

Что говорят в Министерстве здравоохранения

После огласки в СМИ об этом инциденте на него отреагировали в Министерстве здравоохранения.

"В связи с ситуацией, описанной в СМИ относительно медицинских услуг для пациентки в Лодзи, у которой диагностирован дефект плода, я поручила проверку Национальному фонду здоровья и Уполномоченному по правам пациентов", - сообщила министр здравоохранения Изабела Лещина.

Национальный фонд здоровья будет проверять вопросы обеспечения доступа к гарантированным медицинским услугам в учреждении, в частности прерывание беременности.

"В зависимости от выявленных нарушений на больницу могут наложить штраф согласно общим условиям договоров", - заявили в Фонде.

Уполномоченный по правам пациентов подтвердил, что рассматривает этот вопрос.

Сейчас в суде Лодзя продолжается рассмотрение дела о принудительном пребывании Аниты в психиатрической больнице.

Какая позиция клиники по поводу инцидента

В Центральной клинической больнице Медицинского университета Лодзя заявляют, что опубликованный в СМИ материал "излагает действия медицинского персонала больницы недостоверным, выборочным и несправедливым образом". А информация в нем в значительной степени не соответствует действительности и вводит общественность в заблуждение.

"Наши врачи действовали в соответствии с правовыми нормами и стандартами медицинской этики, руководствуясь благополучием пациентки и надлежащей заботой обо всех аспектах ее здоровья. Предположение о том, что медицинский персонал проявил недостаток эмпатии или профессионализма, являются неоправданными и неподтвержденными объективными фактами", - отметило руководство больницы.

Также они отметили, что есть четкая разница на девятом месяце беременности между разрешенным законодательством прерыванием беременности и асистолией плода, то есть его гибелью.

"В нашей больнице пациентке посоветовали прервать беременность, от чего она отказалась", - добавили в клинике.

Руководство заведения также намекнули, что готовы защищать свою репутацию в правовом поле. Также они отметили, что больница заняла 1 место среди лучших больниц Лодзинского воеводства в рейтинге больниц "Где родить достойно" в 2023 году.