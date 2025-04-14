В Польше заявили, что Путин издевается над доброй волей Трампа, атакуя Украину

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что российский диктатор Владимир Путин издевается над президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Сикорский надеется, что президент США Дональд Трамп и его администрация увидят, что Путин "смеется над их доброй волей" после смертоносного ракетного удара Москвы по украинскому городу Сумы.

Он напомнил, что Украина согласилась на прекращение огня более месяца назад. А ужасные атаки на Кривой Рог и Сумы - это издевательский ответ России.

"Я надеюсь, что президент Трамп и администрация США увидят, что лидер России издевается над их доброй волей, и я надеюсь, что будут приняты правильные решения", - сказал Сикорский.

Обстрелы России

Напомним, в марте Украина согласилась на предложение США о 30-дневном перемирии. Однако Россия не поддержала эту идею, заявив, что это соглашение не решит "не решающих проблем" России.

Стоит заметить, что после переговоров Россия значительно усилила обстрелы Украины, применяя дроны и ракеты различных типов.

В частности, 4 апреля, россияне атаковали город Кривой Рог ракетой с кассетной боевой частью - чтобы вызвать как можно больше жертв. В результате, известно о 19 погибших, среди которых девять детей.

А в воскресенье, 13 апреля, россияне нанесли двойной баллистический удар по центру города Сумы. По состоянию на утро 14 апреля количество раненых в результате ракетного удара России по Сумах возросло до 119 человек. А погибли по меньшей мере 34 человека.