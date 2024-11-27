В Польше заявили, что эксгумация жертв Волынской трагедии может начаться в течение суток

Институт национальной памяти Польши может начать эксгумационные работы в Волынской области уже в течение суток. Для этого необходимо соответствующее разрешение.
Об этом заявил глава Института нацпамяти Польши Кароль Навроцкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.
Навроцкий напомнил, что с 2017 года его Институт направлял Украине запросы о проведении поисково-эксгумационных работ на территории Волынской области. Запрос касался ряда населенных пунктов.
"В период с 2017 по 2024 год мы направили девять таких запросов. Ни один из этих запросов не был принят украинской стороной", - заверил он.
По словам главы Института нацпамяти, если заявления украинских политиков являются не просто политическими декларациями, то он ждет официального подтверждения и ответа на запрос. В таком случае Институт направит в Волынскую область и людей, и технику.
"Бюро розыска и идентификации ИНП готово провести реальные поиски на Волыни в течение 24 часов. Поэтому мы ждем официального подтверждения этой информации", - сказал он.
При этом Навроцкий заверил, что война России против Украины не повлияет на эффективность проведения работ.
Напомним, эксгумация жертв Волынской трагедии является одним из спорных вопросов между Украиной и Польшей. В частности, польские власти угрожали, что если эксгумацию не проведут, то вступление Украины в ЕС будет заблокировано.
Вчера, 26 ноября, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после переговоров с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой рассказал, что Украина пообещала, что препятствий для эксгумации нет.
Стоит заметить, что Волынская трагедия - это обоюдные этнические чистки, которые проводили Украинская повстанческая армия и польская Армия Крайова. В результате этого на Волыни могли погибнуть более 40 тысяч украинцев и более 100 тысяч поляков.
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