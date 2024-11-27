В Польше заявили, что эксгумация жертв Волынской трагедии может начаться в течение суток

Навроцкий напомнил, что с 2017 года его Институт направлял Украине запросы о проведении поисково-эксгумационных работ на территории Волынской области. Запрос касался ряда населенных пунктов.

"В период с 2017 по 2024 год мы направили девять таких запросов. Ни один из этих запросов не был принят украинской стороной", - заверил он.

По словам главы Института нацпамяти, если заявления украинских политиков являются не просто политическими декларациями, то он ждет официального подтверждения и ответа на запрос. В таком случае Институт направит в Волынскую область и людей, и технику.

"Бюро розыска и идентификации ИНП готово провести реальные поиски на Волыни в течение 24 часов. Поэтому мы ждем официального подтверждения этой информации", - сказал он.

При этом Навроцкий заверил, что война России против Украины не повлияет на эффективность проведения работ.