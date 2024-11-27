В Польше заявили, что эксгумация жертв Волынской трагедии может начаться в течение суток
Институт национальной памяти Польши может начать эксгумационные работы в Волынской области уже в течение суток. Для этого необходимо соответствующее разрешение.
Об этом заявил глава Института нацпамяти Польши Кароль Навроцкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.
Навроцкий напомнил, что с 2017 года его Институт направлял Украине запросы о проведении поисково-эксгумационных работ на территории Волынской области. Запрос касался ряда населенных пунктов.
"В период с 2017 по 2024 год мы направили девять таких запросов. Ни один из этих запросов не был принят украинской стороной", - заверил он.
По словам главы Института нацпамяти, если заявления украинских политиков являются не просто политическими декларациями, то он ждет официального подтверждения и ответа на запрос. В таком случае Институт направит в Волынскую область и людей, и технику.
"Бюро розыска и идентификации ИНП готово провести реальные поиски на Волыни в течение 24 часов. Поэтому мы ждем официального подтверждения этой информации", - сказал он.
При этом Навроцкий заверил, что война России против Украины не повлияет на эффективность проведения работ.
Эксгумация жертв Волынской трагедии
Напомним, эксгумация жертв Волынской трагедии является одним из спорных вопросов между Украиной и Польшей. В частности, польские власти угрожали, что если эксгумацию не проведут, то вступление Украины в ЕС будет заблокировано.
Вчера, 26 ноября, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после переговоров с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой рассказал, что Украина пообещала, что препятствий для эксгумации нет.
Стоит заметить, что Волынская трагедия - это обоюдные этнические чистки, которые проводили Украинская повстанческая армия и польская Армия Крайова. В результате этого на Волыни могли погибнуть более 40 тысяч украинцев и более 100 тысяч поляков.
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