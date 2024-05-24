В Польше погиб гражданин Украины: что известно о трагедии

По данным прокуратуры, 41-летний гражданин Украины погиб после падения с четвертого этажа.

Известно, что инцидент произошел в среду, 22 мая, около 20:00, в одном из кварталов по ул. Адама Асника в Калише.

Спасателям сообщили, что из окна четвертого этажа выпал мужчина. Прибывшие на место происшествия медики скорой помощи пытались реанимировать раненого мужчину, но безрезультатно - жизнь 41-летнего украинца спасти не удалось.

Подробности этого события устанавливаются соответствующими службами. По делу задержаны двое мужчин в возрасте 37 и 45 лет.

"О событии сообщили прокуратуре, которая начала расследование. По делу задержали двух мужчин в возрасте 37 и 45 лет", - сообщил представитель окружной прокуратуры в Оструве Мацей Мелер.

Не первое ЧП с украинцами в Польше

В Польше не впервые происходят трагедии с украинцами. Например, в конце марта этого года в Польше погиб 18-летний украинец, пытаясь сбежать от полиции врезался в придорожный столб.

Кроме того, в середине мая в Польше были арестованы подозреваемые в убийстве украинца. Группа подозреваемых пыталась скрыть улики, совершив пожар на ферме.