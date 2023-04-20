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В Польше обнаружили тела двух украинцев, полиция начала расследование

Фото: в Польше обнаружили тела двух украинцев, полиция начала расследование (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В одном из домов польского города Лодзь обнаружили тела двух украинцев. Полиция начала расследовать обстоятельства гибели.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание Wprost.

Следователи не исключают причастности третьих лиц.

Сообщение об этом случае поступило еще во вторник. Работодатель украинцев сообщил в экстренные службы о том, что они не появлялись на работе с пятницы.

"Пожарные сначала были вызваны к дому на улице Петрковской и силой вошли в квартиру на третьем этаже. Там они обнаружили тела в состоянии сильного разложения...", - пишет издание.

В квартире не было обнаружено угарного газа, однако в одной из комнат работал газовый обогреватель.

"Мы выясняем детальные причины и обстоятельства инцидента, мероприятия проводятся под надзором Лодзько-Срудмеской окружной прокуратуры. Мы уже провели проверку и опросили свидетелей - на данный момент нельзя исключить причастность третьих лиц к гибели женщины и мужчины. Оба были гражданами Украины", - сообщила пресс-секретарь Лодзинского городского отдела полиции Камила Совинская.

Сейчас судмедэксперт еще не установил причины смерти украинцев. Ожидается проведение вскрытия.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что прошлым летом в Варшаве в озере утонул украинец.

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